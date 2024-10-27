Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27.10.2024: операции около Дженина, в Калькилии, Хевроне
время публикации: 27 октября 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 06:10
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 октября действовали около Дженина (в Силат ад-Дахре), в Калькилии, в Каландии (между Иерусалимом и Рамаллой), в Хевроне.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 октября.