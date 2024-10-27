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Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 58-летний Ицхак Шабат из Рамле

время публикации: 27 октября 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 15:57
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция повторно обращается к общественности с просьбой о помощи в розыске 58-летнего Ицхака Шабата из Рамле. Его местонахождение неизвестно с 11 сентября, когда его видели в городе Беэр-Яаков.

Сотрудники полиции Рамле искали его по всему городу и его окрестностям, а также в Тель-Авиве, были проведены проверки в медицинских учреждениях, проверены места, где пропавший бывал в прошлом, и заброшенные здания.

Всех, кто что-либо знает о местоположении Ицхака Шабата, просят позвонить в полицию Рамле по телефону 08-9279535 или в полицию по телефону 100.

Израиль
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