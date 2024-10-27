Речь Нетаниягу на церемонии памяти павших в войне с террором: "Впереди нас ждут большие испытания"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на государственной церемонии на горе Герцля в Иерусалиме памяти павших в Войне "Железных мечей". Офис главы правительства направил в СМИ полный текст его речи.

"Дорогие участники церемонии и прежде всего семьи заложников, мои братья и сестры из скорбящих семей, родные и близкие наших павших героев. Мы с супругой были знакомы со многими семьями, были глубоко взволнованы, встречаясь с членами семей, чья жизнь коренным образом изменилась и уже никогда не станет той, какой была. Мы отдаем дань глубокого уважения героизму павших, героизму их семей, стойкости, с которой они переносят неописуемые страдания и скорбь. Мы ведем экзистенциальную и трудную войну, взыскивающую с нас тяжелую цену. Сейчас мы ожидаем окончательного выяснения обстоятельств инцидента, произошедшего сегодня утром в районе Глилот, мы все молимся за выздоровление пострадавших и полны решимости продолжать борьбу с теми, кто желает нашей гибели. Мы продолжим преследовать убийц и тех, кто их направляет до полного уничтожения, как сказано: "Буду преследовать моих врагов и настигну их". "Гибнут всегда лучшие", – сказал Йорам Наим на могиле своей дочери, парамедика Агам Наим, погибшей в Рафиахе. Благодаря нашим замечательным бойцам, отдавшим свои жизни, мы вместе противостоим врагам, которые хотят нас уничтожить. Благодаря нашим удивительным сыновьям и дочерям, павшим в бою, мы сохраняем дело нашей жизни – возрождение Израиля. Все вместе – евреи, друзы, христиане, мусульмане, бедуины, черкесы. Вместе в войне, вместе в боли, вместе в победе! Несколько недель назад я был тронут словами командира спецподразделения "Эгоз" перед началом наземной операции на юге Ливана, который сказал своим бойцам: "Нам выпала большая честь писать историю. Как мы сделали это в Газе, так же мы сделаем и здесь, на севере".

Эти слова отражают смысл проделанного в минувшем году, со всей болью и достижениями.

В прошлый праздник Симхат Тора мы пережили ужасные события библейского масштаба. Жестокая резня, учинённая террористами ХАМАСа, установила новые пределы зла и жестокости. Человеческие слова не способны передать глубину этого ужаса: массовая резня – "от молодых до стариков, младенцев и женщин – в один день"; леденящие кровь издевательства; похищение невинных людей из их домов в киббуцах и поселках; поджоги и разрушения; опустошение и ужас. Мы объединены сегодня, а фактически каждый день, памятью павших. Год назад нам был нанесен жестокий удар, но мы не были сломлены. Нас постигла огромная боль, но мы не были разъединены. Мы ответили войной на войну, навязанную нам врагами, и делаем это с тех пор. Как сказал командир "Эгоза", мы переписываем историю: нам навязали войну на уничтожение, и мы возвращаем ее, как войну возрождения. Это экзистенциальная война, война на семи фронтах против "оси зла" во главе с Ираном. И как на любой войне, мы взимаем с тех, кто стремится нас уничтожить, самую высокую цену. Три недели назад, после того как мы ликвидировали самого главного прокси Ирана главаря убийц Хасана Насраллу, Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет. Это нападение провалилось. Тогда мы обещали ответить решительно, и ранним утром в субботу сдержали своё обещание. Военно-воздушные силы нанесли удары по всей территории Ирана. Мы нанесли серьёзный урон оборонному потенциалу Ирана и его способности производить ракеты, нацеленные на нас. Всё это произошло после того, как в последние месяцы мы систематически действовали по заранее подготовленному плану, направленному на обрубание щупалец иранского спрута – "Хизбаллы" и ХАМАСа. Позавчера мы нанесли удар по голове этого спрута – иранскому режиму. Народу Ирана я говорю: наша борьба не против вас, а против тиранического режима, который вас подавляет и который угрожает всему региону. Этот режим должен понять простую истину: тот, кто нападает на нас, будет бит. Это принцип, которым мы руководствовались до сегодняшнего дня, и это принцип, которым мы будем руководствоваться в будущем. Атака на Иран была точной и мощной и достигла всех своих целей. Хочу поздравить всех наших командиров и бойцов ЦАХАЛа, сил безопасности, которые были партнерами при проведении операции, начальника Генштаба, командующего ВВС, пилотов, технический персонал наземных служб, сотрудников АМАНа и разведывательного сообщества, главу "Мосада" и его сотрудников, а также хочу поблагодарить США за тесную координацию и помощь. Уважаемые присутствующие, граждане Израиля. Впереди нас ждут большие испытания. Но если мы будем стоять вместе, мы сможем их выдержать. С этой мощью мы победим нашего врага и принесем нашей стране будущее, мир и процветание. В этот и в каждый день мы не забываем ни на миг наших сыновей и дочерей, захваченных в заложники, и мы обязаны вернуть домой их всех, живых и мертвых. Это святой долг – возвращение всех похищенных. Ибо в итоге свет побеждает тьму, и даже в тот черный день Симхат Тора, седьмого октября, лучи света пронзили тьму. Героизм бойцов ЦАХАЛа, сражавшихся на укрепленных пунктах и военных базах, сотрудников израильской полиции, ШАБАКа, членов тревожных групп, пожарных, медицинских и спасательных команд вписан золотыми буквами в историю нашего народа. К этому добавился героизм массы граждан, стремившихся спасти человеческие жизни. Они начали действовать на свой страх и риск ради спасения всех, кто нуждался в помощи. Они действовали, руководствуясь чистой человечностью и чувством взаимной ответственности высшего порядка. Ноам и Ишай Слотки, светлая им память, два брата-героя, которые примчались из Беэр-Шевы в самое пекло на границе с Газой. Оба защищали поселения региона, и оба погибли в боях с проклятыми террористами. Их отец, раввин Шмуэль Слотки, сказал после их гибели: "Во времена изгнания, когда где-то случался погром, каждый спасался как мог, каждый прятался, если мог. Но мы никогда не слышали, чтобы евреи из одного города пришли на помощь евреям другого, подвергшегося нападению. Теперь в Израиле должно быть ясно: все мы – один народ, и сыновья его защищают друг друга". Это возвышенное послание сопровождает наших бойцов всегда и везде. Сильное и решительное поколение выросло на земле Израиля. Его знамя украшено словами: "Теперь наша очередь". "Теперь наша очередь" – именно это двигало офицером подразделения ЯМАМ Арноном Зморой, светлая ему память, героем Израиля, павшим в ходе "Операции Арнон" по освобождению четверых наших заложников. "Теперь наша очередь" – сказал командир танковой бригады, полковник Ахсан Дакса из Далият аль-Кармель, павший в бою в Джабалии. "Теперь наша очередь" – говорят наши бойцы, которые снова и снова рискуют жизнью в глубине террористических тоннелей в Газе и Ливане. Будущие поколения будут изучать этот период и черпать вдохновение в проявленной стойкости. Наша независимость даётся нам ценой огромных потерь, боли и горя, но только так мы можем выжить в этом суровом регионе, окружающем нас. Уважаемые присутствующие, дорогие семьи. Жертвы, принесенные вашими сыновьями и дочерями не будут напрасны. Их наследие – это сила и дух, мощь и честь. Я желаю полного выздоровления раненым, которые проходят свой путь восстановления, окружённые любовью народа. В этот священный день мы хотим обнять семьи всех павших с момента обретения нашей независимости, во всех войнах Израиля и по сей день. Их храбрость и жертвенность гарантируют наше существование, гарантируют наше будущее. Мы победили в Войне за независимость и, с божьей помощью, победим и в Войне за возрождение! Да будет вовеки благословенна память павших".