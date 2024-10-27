Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 27 октября, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. В горных районах сильный восточный ветер. Днем на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 17-28, в Хайфе – 21-25, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 16-28, в Мицпе-Рамоне – 17-26, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-27, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-29, на Голанских высотах – 19-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник-среду ожидается постепенное понижение температуры. Малооблачно.