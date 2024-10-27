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Израиль

"Три, два, один": ЦАХАЛ уничтожил учебный комплекс "Радуана" в Ливане. Видео

время публикации: 27 октября 2024 г., 19:35 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 19:37
"Три, два, один": ЦАХАЛ уничтожил учебный комплекс "Радуана" в Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы резервистского отделения "А-Нешер" в ходе точечной наземной операции на юге Ливана, которую они ведут под командованием 91-й дивизии, уничтожили учебный комплекс боевиков подразделения "спецназа "Хизбаллы" "Радуан",.

Боевой комплекс "Радуан" включал в себя командные пункты, учебные здания, многочисленное вооружение, наземную и подземную инфраструктуру. Он был уничтожен после того, как военнослужащие изъяли вооружения, карты и различную документацию.

ЦАХАЛ опубликовал оперативную видеозапись уничтожения учебного комплекса "Радуан".

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