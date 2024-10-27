"Три, два, один": ЦАХАЛ уничтожил учебный комплекс "Радуана" в Ливане. Видео

Бойцы резервистского отделения "А-Нешер" в ходе точечной наземной операции на юге Ливана, которую они ведут под командованием 91-й дивизии, уничтожили учебный комплекс боевиков подразделения "спецназа "Хизбаллы" "Радуан",.

Боевой комплекс "Радуан" включал в себя командные пункты, учебные здания, многочисленное вооружение, наземную и подземную инфраструктуру. Он был уничтожен после того, как военнослужащие изъяли вооружения, карты и различную документацию.

ЦАХАЛ опубликовал оперативную видеозапись уничтожения учебного комплекса "Радуан".