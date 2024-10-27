x
27 октября 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2024
|
27 октября 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

UNRWA опровергает сообщения в арабских СМИ об израильском ударе по школе в Ливане

время публикации: 27 октября 2024 г., 19:04 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 19:28
UNRWA опровергает сообщения в арабских СМИ об израильском ударе по школе в Ливане
AP Photo/Adel Hana

Агентство UNRWA опровергла появившиеся ранее в арабских СМИ сообщения о гибели людей в здании школы агентства на юге Ливана, а также сам факт израильской атаки.

Ливанский филиал Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам распространил заявление, в котором говорится, что "школа в Бурдж аш-Шамали не подвергалась прямому обстрелу или атаке ВВС, данные о пострадавших внутри здания не подтвердились".

Ранее арабские СМИ сообщили, что в результате "израильского удара" по школе UNRWA в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шамали на юге Ливана погибли не менее пяти человек и десятки были ранены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2024

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал генсека ООН и агентство UNRWA сообщниками военных преступников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2024

Ликвидирован командир "Нухбы", сотрудник UNRWA, ответственный за резню возле кибуца Реим
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2024

ООН: в Газе в результате израильского удара убит сотрудник UNRWA