UNRWA опровергает сообщения в арабских СМИ об израильском ударе по школе в Ливане

Агентство UNRWA опровергла появившиеся ранее в арабских СМИ сообщения о гибели людей в здании школы агентства на юге Ливана, а также сам факт израильской атаки.

Ливанский филиал Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам распространил заявление, в котором говорится, что "школа в Бурдж аш-Шамали не подвергалась прямому обстрелу или атаке ВВС, данные о пострадавших внутри здания не подтвердились".

Ранее арабские СМИ сообщили, что в результате "израильского удара" по школе UNRWA в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шамали на юге Ливана погибли не менее пяти человек и десятки были ранены.