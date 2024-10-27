x
27 октября 2024
|
последняя новость: 16:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2024
|
27 октября 2024
|
последняя новость: 16:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в Нагарии и около границы с Ливаном

время публикации: 27 октября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 16:08
Тревога в Нагарии и еще нескольких населенных пунктах Западной Галилеи
AP Photo/Ariel Schalit

В 15:30-15:31 27 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Нагарии и еще нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. Предварительно: вторжение БПЛА.

В 15:33 тревога в Ироне, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

В 15:35 тревога в Шавей Цион, Западная Галилея.

Позже ЦАХАЛ заявил, что тревога была активирована в связи с запуском противоракет по ложной цели.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook