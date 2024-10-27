Тревога в Нагарии и около границы с Ливаном
время публикации: 27 октября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 16:08
В 15:30-15:31 27 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Нагарии и еще нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. Предварительно: вторжение БПЛА.
В 15:33 тревога в Ироне, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.
В 15:35 тревога в Шавей Цион, Западная Галилея.
Позже ЦАХАЛ заявил, что тревога была активирована в связи с запуском противоракет по ложной цели.