Тревога в Нагарии и около границы с Ливаном

В 15:30-15:31 27 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Нагарии и еще нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. Предварительно: вторжение БПЛА.

В 15:33 тревога в Ироне, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

В 15:35 тревога в Шавей Цион, Западная Галилея.

Позже ЦАХАЛ заявил, что тревога была активирована в связи с запуском противоракет по ложной цели.