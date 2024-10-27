В бою на юге Ливана погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в боях на юге Ливана погибли четверо израильских военнослужащих.

Названы имена погибших:

Капитан резерва Авраам Йосеф Гольдберг, 43 года, из Иерусалима, военный раввин 8207-го батальона 228-й бригады "Алон".

Старшина резерва Гилад Эльмалиах, 30 лет, из Иерусалима, боец ​​8207-го батальона 228-й бригады "Алон".

Капитан резерва Амит Хайют, 29 лет, из Хайфы, офицер 8207-го батальона 228-й бригады "Алон".

Майор резерва Элиав Амрам Абитболь, 36 лет, из Эйтана, заместитель командира роты 8207-го батальона 228-й бригады "Алон".

В том же бою были тяжело ранены трое бойцов-резервистов 8207-го батальона и офицер инженерного подразделения 228-й бригады "Алон".