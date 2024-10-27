В Рамат а-Шароне грузовик врезался в автобусную остановку: десятки пострадавших

Около 10 утра 27 октября в Рамат а-Шароне на бульваре Аарон Ярив, около Cinema City Глилот, грузовик врезался в автобусную остановку и в автобус.

Предварительно: есть десятки пострадавших.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в больницы "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Шиба" (Тель а-Шомер) и "Ихилов" (Тель-Авив) направлены 16 пострадавших: четверо в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, остальные с легкими травмами. Другим пострадавшим помощь оказывают на месте происшествия.