Ракетный обстрел из Ливана, тяжело ранена жительница арабского города Тамра

В результате ракетного обстрела из Ливана в израильском городе Тамра, в Галилее, была тяжело ранена 57-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу РАМБАМ, в Хайфе.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что женщина получила осколочные ранения груди и конечностей.

Кроме того, из-за пожара, возникшего после обстрела, легкие отравления дымом получили 21-летняя женщина и девочка 13 лет.

Тамра – город с населением около 35 тысяч человек, в нем проживают арабы-мусульмане.

ЦАХАЛ сообщает, что в 12:31-12:33 из Ливана по Галилее было выпущено около 75 ракет. Некоторые из них были перехвачены. Но были и попадания.