В Иерусалиме на стройке тяжело травмирован рабочий

Утром 27 октября в Иерусалиме на улице Малкей Исраэль на строительной площадке в результате падения груза был тяжело травмирован рабочий, мужчина примерно 55 лет.

Пострадавший, который получил тяжелую травму головы, доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Обстоятельства данного происшествия расследуются.

По данным полиции, был травмирован 55-летний житель одного из арабских кварталов Иерусалима.