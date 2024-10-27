В Иерусалиме на стройке тяжело травмирован рабочий
время публикации: 27 октября 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 08:57
Утром 27 октября в Иерусалиме на улице Малкей Исраэль на строительной площадке в результате падения груза был тяжело травмирован рабочий, мужчина примерно 55 лет.
Пострадавший, который получил тяжелую травму головы, доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Обстоятельства данного происшествия расследуются.
По данным полиции, был травмирован 55-летний житель одного из арабских кварталов Иерусалима.