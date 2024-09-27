После ракетной тревоги аэропорт "Бен Гурион" вернулся к работе в обычном режиме
время публикации: 27 сентября 2024 г., 01:09 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 01:12
В связи с угрозой ракетного обстрела из Йемена сигнал тревоги также прозвучал в международном аэропорту Израиля. Была приостановлена посадка и отправка самолетов.
После того, как угроза миновала и были проверены взлетно-посадочные полосы на отсутствие посторонних предметов на них, аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.
Из аэропорта сообщают, что рейсы вылетают из Израиля с опозданием в несколько минут, и в ближайшее время отставание от расписание будет устранено.
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