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Израиль

После ракетной тревоги аэропорт "Бен Гурион" вернулся к работе в обычном режиме

время публикации: 27 сентября 2024 г., 01:09 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 01:12
Аэропорт "Бен Гурион" вернулся к работе в обычном режиме
Moshe Shai/FLASH90

В связи с угрозой ракетного обстрела из Йемена сигнал тревоги также прозвучал в международном аэропорту Израиля. Была приостановлена посадка и отправка самолетов.

После того, как угроза миновала и были проверены взлетно-посадочные полосы на отсутствие посторонних предметов на них, аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

Из аэропорта сообщают, что рейсы вылетают из Израиля с опозданием в несколько минут, и в ближайшее время отставание от расписание будет устранено.

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