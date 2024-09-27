После ракетной тревоги аэропорт "Бен Гурион" вернулся к работе в обычном режиме

В связи с угрозой ракетного обстрела из Йемена сигнал тревоги также прозвучал в международном аэропорту Израиля. Была приостановлена посадка и отправка самолетов.

После того, как угроза миновала и были проверены взлетно-посадочные полосы на отсутствие посторонних предметов на них, аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

Из аэропорта сообщают, что рейсы вылетают из Израиля с опозданием в несколько минут, и в ближайшее время отставание от расписание будет устранено.