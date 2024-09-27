Тревога в центре Израиля: атака из Йемена

В 00:40-00:42 сирена "Цева адом" была слышна во многих населенных пунктах в центре Израиля. Тревога звучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Петах-Тикве, Кирьят-Оно, Холоне, Ришон ле-Ционе, Лоде, Рамле, Модиине и других населенных пунктах.

ЦАХАЛ заявил, что речь идет о ракетной атаке из Йемена. Ракета была перехвачена. Была задействована система ПРО "Хец".

Службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что не было получено сообщений о пострадавших или раненых.

Сигнал тревоги также прозвучал в международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона. Была приостановлена посадка и отправка самолетов на несколько минут. Управление аэропортов сообщило, что спустя несколько минут самолет вернулся к работе в обычном режиме.

Информация уточняется.