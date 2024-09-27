Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе ночью была невысокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юго-западе города Газа; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Байт-Лахии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу Шанаб в западной части города Газа, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на юго-западе города Газа.

В центре сектора: вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе лагеря беженцев около больницы "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, есть убитый и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 27 сентября.