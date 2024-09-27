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Израиль

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге и востоке Ливана

время публикации: 27 сентября 2024 г., 06:05 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 06:12
Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге и востоке Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 27 сентября ВВС ЦАХАЛа продолжали наносить удары по целям в Ливане. Ливанские источники сообщали об ударах по целям в Бекаа, на востоке Ливана – в Яате и Кфар Забаде, а также в Набатии, на юге Ливана.

Минздрав Ливана сообщает: за последние сутки в результате ударов ЦАХАЛа на территории страны были убиты 88 человек, 153 получили ранения.

Накануне вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что в четверг, 26 сентября, в рамках операции "Стрелы севера" самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по 220 объектам террористической группировки "Хизбалла" в Ливане. Ударами с воздуха были уничтожены строения, использовавшиеся террористами в военных целям, ракетные установки, из которых осуществлялся обстрел территории государства Израиль, склады с оружием и боевики. Цели находились на юге Ливана и в глубине его территории. В Бейруте ударов с воздуха был ликвидирован Мухаммад Хусейн Сарур ("Абу Салах") – командовавший авиацией "Хизбаллы" и руководивший действиями авиационных и ракетных сил йеменских хуситов.

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