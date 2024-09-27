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Израиль

Мужчина получил крайне тяжелые травмы в результате аварии электросамоката в Холоне

время публикации: 27 сентября 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 11:55
Пожилой мужчина получил крайне тяжелые травмы в результате аварии электросамоката
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 11:00 поступило сообщение о мужчине в возрасте примерно 60 лет, который получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате аварии во время поездки на электросамокате. Инцидент произошел на улице Йосефталь в Холоне.

По словам медиков, оказывавших неотложную помощь пострадавшему, он получил также серьезные травмы конечностей. К прибытию машины скорой помощи мужчина находился без сознания. На реанимационном автомобиле его отправили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве – в тяжелом и нестабильном состоянии.

Израиль
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