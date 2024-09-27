Мужчина получил крайне тяжелые травмы в результате аварии электросамоката в Холоне

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 11:00 поступило сообщение о мужчине в возрасте примерно 60 лет, который получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате аварии во время поездки на электросамокате. Инцидент произошел на улице Йосефталь в Холоне.

По словам медиков, оказывавших неотложную помощь пострадавшему, он получил также серьезные травмы конечностей. К прибытию машины скорой помощи мужчина находился без сознания. На реанимационном автомобиле его отправили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве – в тяжелом и нестабильном состоянии.