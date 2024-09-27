Учитель физики и химии из Шхема подозревается в подстрекательстве к террору

Сотрудники полиции Ариэля начали расследование в отношении 47-летнего жителя Шхема, учителя физики и химии в одной из шхемских школ, который в свободное от работы время занимался распространением террористической пропаганды в социальных сетях.

По сообщению полиции, подозреваемый публиковал в социальных сетях видео, фотографии и записи с поддержкой терактов, выражениями солидарности с террористическими организациями и призывами к насилию. В частности, он писал: "Множество сионистов пали под огнем "Батальонов Аль-Касам", даруйте им смерть от джихада и подарите нам победу".

После того, как полиция собрала доказательства, подозреваемый был арестован. При обыске у него были обнаружены дополнительные улики, связывающие его с подстрекательством к террору.

Подозреваемый был доставлен в военный суд, который продлил срок его содержания под стражей на шесть дней. Вскоре против педагога будут предъявлены обвинения.