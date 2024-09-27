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Израиль

Ливанский минздрав: в результате атаки на район Дахии погибли два человека, ранены около 80

время публикации: 27 сентября 2024 г., 20:26 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 21:02
Бейрут, 27 сентября
AP

Телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на минздрав Ливана сообщил, что в результате атаки на район Дахии погибли два человека, ранены около 80. При этом продолжаются поиски выживших и погибших под завалами нескольких зданий.

Отметим, ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что штаб "Хизбаллы", по которому был нанесен удар, находился под жилыми зданиями, в центре густо населенного района.

Израиль
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