Ливанский минздрав: в результате атаки на район Дахии погибли два человека, ранены около 80

Телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на минздрав Ливана сообщил, что в результате атаки на район Дахии погибли два человека, ранены около 80. При этом продолжаются поиски выживших и погибших под завалами нескольких зданий.

Отметим, ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что штаб "Хизбаллы", по которому был нанесен удар, находился под жилыми зданиями, в центре густо населенного района.