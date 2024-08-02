Имам мечети "Аль-Акса" призвал молиться за "мученика Исмаила Ханийю"

Имам мечети "Аль-Акса" шейх Акрама Сабари во время пятничной молитвы призвал собравшихся воздать траурные почести главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе, который был уничтожен в результате взрыва в Тегеране.

"Жители Иерусалима молятся Аллаху, чтобы тот помиловал мученика, мы просим для него милости Аллаха и райских благ", – заявил он в ходе проповеди.

По факту высказываний имама полиция начала проверку возможных подозрений о подстрекательстве к террору. В полиции также сообщают, что на Храмовой горе в пятницу был задержан подозреваемый, выкрикивающий подстрекательские лозунги.