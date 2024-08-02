x
02 августа 2024
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 августа 2024
|
02 августа 2024
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Имам мечети "Аль-Акса" призвал молиться за "мученика Исмаила Ханийю"

время публикации: 02 августа 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 14:55
Имам мечети "Аль-Акса" призвал молиться за "мученика Исмаила Ханийю"
Jamal Awad/Flash90

Имам мечети "Аль-Акса" шейх Акрама Сабари во время пятничной молитвы призвал собравшихся воздать траурные почести главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе, который был уничтожен в результате взрыва в Тегеране.

"Жители Иерусалима молятся Аллаху, чтобы тот помиловал мученика, мы просим для него милости Аллаха и райских благ", – заявил он в ходе проповеди.

По факту высказываний имама полиция начала проверку возможных подозрений о подстрекательстве к террору. В полиции также сообщают, что на Храмовой горе в пятницу был задержан подозреваемый, выкрикивающий подстрекательские лозунги.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2024

Посольство Турции опустило флаг в знак траура по Исмаилу Ханийе. Диппредставитель вызван в МИД
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 августа 2024

В Дохе проходят похороны главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 августа 2024

"Аль-Ахбар": вся "ось сопротивления" готовится к удару по Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 августа 2024

NYT: Ханийя убит взрывом бомбы, заложенной несколько месяцев назад