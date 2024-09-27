Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27 сентября: операции в Калькилии, Анате, Тубасе
время публикации: 27 сентября 2024 г., 06:17 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 06:20
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 сентября действовали в Калькилии и в Анате, к северо-востоку от Иерусалима. Поступали сообщения о столкновениях в районе Тубаса.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 сентября.