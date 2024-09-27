ЦАХАЛ просит не приближаться к полигонам на севере
время публикации: 27 сентября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 09:30
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ближайшие выходные ЦАХАЛ будет проводить учения на полигонах на севере Израиля.
В связи с этим в окрестных населенных пунктах будут слышны звуки стрельбы и взрывы.
В сообщении подчеркивается, что заходить на территорию полигонов запрещено и смертельно опасно. При обнаружении неразорвавшихся боеприпасов следует отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать полицию