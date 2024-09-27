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Израиль

ЦАХАЛ просит не приближаться к полигонам на севере

время публикации: 27 сентября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 09:30
ЦАХАЛ просит не приближаться к полигонам на севере
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ближайшие выходные ЦАХАЛ будет проводить учения на полигонах на севере Израиля.

В связи с этим в окрестных населенных пунктах будут слышны звуки стрельбы и взрывы.

В сообщении подчеркивается, что заходить на территорию полигонов запрещено и смертельно опасно. При обнаружении неразорвавшихся боеприпасов следует отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать полицию

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