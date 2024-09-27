ЦАХАЛ назвал имя еще одного командира террористов "Хизбаллы", ликвидированного в Бейруте

ЦАХАЛ публикует дополнительную информацию о последствиях удара 24 сентября по цели в Дахии, на югу Бейрута, где был ликвидирован Ибрагим Мухаммад Кубайси – командующий ракетными силами "Хизбаллы".

В ходе атаки вместе с Кубайси был уничтожен его заместитель Хусейн Хани (это подтверждалось "Хизбаллой").

Кроме того, по данным израильской разведки был убит Фуад Шафик Хазиль Ханафар – один из высокопоставленных командиров "Хизбаллы", руководивший действиями зенитно-ракетных подразделений.