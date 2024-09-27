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Израиль

ЦАХАЛ назвал имя еще одного командира террористов "Хизбаллы", ликвидированного в Бейруте

время публикации: 27 сентября 2024 г., 09:19 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 09:27
ЦАХАЛ назвал имя еще одного командира террористов "Хизбаллы", ликвидированного в Бейруте
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ публикует дополнительную информацию о последствиях удара 24 сентября по цели в Дахии, на югу Бейрута, где был ликвидирован Ибрагим Мухаммад Кубайси – командующий ракетными силами "Хизбаллы".

В ходе атаки вместе с Кубайси был уничтожен его заместитель Хусейн Хани (это подтверждалось "Хизбаллой").

Кроме того, по данным израильской разведки был убит Фуад Шафик Хазиль Ханафар – один из высокопоставленных командиров "Хизбаллы", руководивший действиями зенитно-ракетных подразделений.

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