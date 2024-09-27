Дискуссия о перемирии в Ливане, возвращение Беннета и негибкость Левина. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

С того момента, как началась операция "Стрелы севера", министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир исчез с медийного радара. Человек, которому было и есть что сказать всегда и обо всем, просто исчез. Не критиковал, не приветствовал. Молчал. Казалось, что разгадка этого аномального явления была найдена, когда стало известно, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу привлек Бен-Гвира к участию в совещаниях по вопросам безопасности. К тем самым совещаниям, в ходе которых в том числе обсуждался вопрос о прекращении огня с "Хизбаллой". Те, кто знакомы с ходом этих совещаний, недвусмысленно утверждают, что Бен-Гвир был полностью в курсе тех усилий, которые прикладывал министр Рон Дермер (кстати, одна из наиболее сильных сегодня фигур в общественно-политическом поле Израиля), пытаясь привести к прекращению огня. Бен-Гвир знал и молчал. Утром 26 сентября, как только стало известно о том, что "вот-вот" будет объявлено о прекращении огня, Бен-Гвир сообщил, что созывает экстренное заседание фракции. В политических способностях этого человека никогда не было оснований сомневаться. Он был кстати, одним из последних, кто прореагировал. И реакция его дала понять Нетаниягу, что хоть премьер и приблизил к себе Бен-Гвира, тишины и спокойствия в коалиции не приобрел.

Хочет ли Биньямин Нетаниягу прекращения огня в Ливане? Судя по всему, да, однако не очевидно, что в том формате, в котором предложили США и Франция. И, судя по всему, у него есть сейчас практически коалиция национального единства против изначального предложения Вашингтона и Парижа. Это не значит, что прекращения огня не будет. Это не значит, что угроза развала коалиции не повиснет над Нетаниягу вновь. Однако пока соглашения нет, переговоры продолжаются. Война тем временем также продолжается.

Когда этот обзор уже был написан, канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала заявление на английском языке, прокомментировав публикации о возможном скором прекращении огня в Ливане. В официальном заявлении отмечается, что необходимость этого комментария вызвана "множеством ошибочных сообщений вокруг инициативы о прекращении огня, инициируемой США". Далее разъясняется: "Израиль вместе с другими международными и региональными партнерами намерен продвигать предложение о прекращении огня в Ливане. Израиль разделяет цели американской инициативы, которая позволит жителям приграничных северных районов (Израиля) безопасно вернуться в свои дома. Израиль ценит усилия США, поскольку их роль необходима в обеспечении стабильности и безопасности в регионе". "Наши команды встречались, чтобы обсудить эту инициативу и то, как мы можем достичь общей цели. Мы продолжим эти обсуждения в ближайшие дни", – сказано в комментарии офиса Биньямина Нетаниягу. Таким образом, фактически подтверждается то, что переговоры о возможном прекращении огня ведутся, однако дается понять, что пока не достигнуто никаких соглашений по этому поводу. Тем временем Госдепартамент США передал, что госсекретарь Энтони Блинкен встречался с министром стратегического планирования Роном Дермером и в ходе беседы подчеркнул, что "дальнейшая эскалация конфликта (в Ливане) только затруднит достижение решения".

Нетаниягу и логика "прекращения огня" в Ливане

Соглашение о "прекращении огня" в Ливане в той его форме, как оно сформулировано США и Францией имеет несколько бесспорных плюсов для Израиля. Прежде всего, де-факто разрывается связь между войной на севере и юге. Если раньше лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла говорил, что прекратит обстрелы израильской территории только после того, как прекратится война в Газе, то сейчас он вынужден идти на прекращение огня, которое только формально связано с югом. Кроме того, обсуждаемые три недели "перемирия" – это тот срок, который понадобится для того, чтобы подготовить к дальнейшим действиям две бригады резервистов, мобилизованных накануне. И главное – Израиль, так надеются в канцелярии премьер-министра, получит международную легитимацию для продолжения войны, если "Хизбалла", как ожидается, не выполнит требование Израиля и не отойдет от границы. А если отойдет – тем лучше.

Но есть один минус, который не только для правых, а для любого здравомыслящего человека, делает американо-французскую инициативу более чем проблематичной. Прекращение военных действий на три недели для ведения переговоров, которые с большой вероятностью завершатся ничем, дает "Хизбалле" возможность прийти в себя, реорганизоваться, осмотреться. Такая передышка для террористов была проблематичной и когда речь шла о ХАМАСе в Газе, но там Израиль получал хотя бы несколько десятков заложников. США и Франция не требуют от "Хизбаллы" ничего. После того, как соглашение было подано – да еще так, как будто оно уже по сути принято правительством Израиля, да еще в тот момент, когда премьер-министр находился в воздухе на пути в США, в окружении Нетаниягу пришли в ярость. И было от чего.

Неслучайно канцелярия премьер-министра опубликовала поначалу странное на первый взгляд сообщение, в котором призывала не обращать внимание на самозванных представителей "канцелярии главы правительства". В одном из таких неофициальных сообщений говорилось, что Нетаниягу дал "зеленый свет" переговорам о прекращении огня на основе американо-французской инициативы. Сообщение это появилось, когда Нетаниягу еще находился в пути в США. Кто его опубликовал – неясно.

В политической системе на еще не сформулированное и не подтвержденное предложение о "перемирии" обрушился шквал критики, причем далеко не только справа. Оппозиция, помимо деловых возражений, со своей стороны нашла почву для новой атаки на правительство.

Оппозиция: ни поддержки, ни критики

Когда будут изучать историю этой войны, неделя 17-23 сентября без сомнения будет оцениваться как одна из наиболее успешных – взрывы пейджеров и раций "Хизбаллы", паника в рядах террористов, массированные и точные удары по главарям и инфраструктуре. Оппозиция в Израиле, однако, оказалась в двойственной ситуации. Поддерживать правительство не может себе позволить ни одна оппозиция в мире, тем более, когда речь идет об оппозиции израильской, а премьер-министра зовут Биньямин Нетаниягу. С другой стороны, критиковать правительство во время войны, да еще в одну из самых удачных ее недель, никто не решится.

Именно поэтому с начала операции "Стрелы севера" оппозиционные партии воздерживались от каких-либо однозначных заявлений. Примечательно лишь, что все оппозиционеры выражали поддержку армии и силам безопасности. Гидеон Саар выразил поддержку и правительству. Флирт, о котором речь пойдет дальше, продолжается.

Реакции в оппозиции на сообщения о возможном прекращении огня были почти схожими. Однако были и разногласия. Яир Голан ("Демократим") выступил за ограниченное во времени прекращение огня (не более, чем на четыре дня). Его товарищ по фракции Гилад Карив потребовал просто сказать "да" США и Франции.

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") также высказался за ограниченное во времени прекращение огня сроком на неделю.

В "Ямин Мамлахти" раскритиковали это предложение. Гидеон Саар и Зеэв Элькин назвали его ошибочным.

Глава НДИ Авигдор Либерман с задержкой, но все же опубликовал заявление, согласно которому он возражает против возможного прекращения огня. Заявление, отметим, было опубликовано в тот момент, когда сами перспективы достижения прекращения огня были весьма сомнительны.

Разноголосие среди оппозиционеров не удивляет. Уже дано никто не относится к оппозиции как к единому согласованно действующему организму. Однако в канцелярии премьер-министра внимательно наблюдают за этими реакциями, надеясь в молчании или в реакциях разглядеть потенциальных партнеров по усилению правительства. На данный момент, по-прежнему самым актуальным кандидатом остается Гидеон Саар.

И все же наиболее резкое "нет" прозвучало хоть и с большим опозданием, но и со стороны Итамара Бен-Гвира. "Если будет объявлено временное прекращение огня, мы перестанем считаться с коалиционной дисциплиной. Если оно превратится в постоянное, мы покинем правительство", – заявил Бен-Гвир. Если соглашение о прекращении огня будет достигнуто, Нетаниягу упрется в тот же тупик, что и в вопросе сделки с ХАМАСом. Радует его наличие этого тупика или огорчает, вряд ли кому-то, включая его самого, известно.

Саар: бесконечный флирт и громкие заявления

Уходящая политическая неделя началась с драматического заявления Гидеона Саара согласно которому он отказывается от предложения занять пост министра обороны. Саар мотивировал свое решение нежеланием вносить дополнительный хаос в процесс управления войной. Два момента важно отметить в заявлении Саара. Прежде всего, он не заявил о полном отказе от возможности сотрудничества с Биньямином Нетаниягу. Политическая ситуация, в которой находится, точнее в которую себя поставил Саар заметно ограничивает его возможность захлопывать дверь перед возможностью присоединения к правительству. В то же время не декларированная, но очевидно просматривающаяся готовность Саара войти в правительство и не в должности министра обороны, еще более понижает ценность его ставок в игре с таким опытным контрагентом как Биньямин Нетаниягу.

Тем временем, намерения Нетаниягу сменить министра обороны, судя по всему, остались в силе. На этой неделе телеканал "Кешет" сообщал, что не менее трех заседаний по вопросам безопасности проходили без участия министра обороны. Трудно придумать более очевидное доказательство недоверия к министру обороны, чем его отстранение от совещаний по вопросам безопасности в разгар военных действий. Появились и публикации новых имен кандидатов на пост министра обороны. Среди прочих называется имя министра сельского хозяйства Ави Дихтера. Бывший глава ШАБАКа воздерживался от каких-либо заявлений, особенно от критики в адрес премьер-министра, и тем самым несомненно заслужил благосклонность ближайшего окружения главы правительства. В то же время, есть те, кто опасаются некоей непредсказуемости Дихтера.

Еще одним кандидатом на пост министра обороны называют нынешнего министра иностранных дел Исраэля Каца. Его отношения с премьер-министром не всегда были ровными, однако сейчас судя по всему, Кац является ведущей кандидатурой на пост министра обороны еще и потому что это открывает возможность для назначения Гидеона Саара на пост главы МИДа.

Предложить Саару пост министра сельского хозяйства в случае назначения Дихтера в минобороны – это было бы чересчур даже в непростой политической ситуации "Ямин Мамлахти".

Еще один политик, которого называли кандидатом на пост министра обороны – Ярив Левин – заявил в беседах с приближенными, что не заинтересован покидать министерство юстиции. Левин продолжает сражение, которое многие называют борьбой с ветряными мельницами.

Левин: героизм на потерянной позиции

Министр юстиции отказывается признать свое поражение в борьбе против назначения судьи Ицхака Амита на пост главы Верховного суда. После того, как БАГАЦ в обязательном порядке вынудил его созвать заседание комиссии по выбору судей, глава минюста пошел на троллинг с целью затягивания процесса. Он объявил кандидатами всех судей Верховного суда, что обязывает комиссию рассматривать каждую кандидатуру отдельно. Даже когда все судьи кроме Йосефа Эльрона и Ицхака Амита ожидаемо отозвали свои кандидатуры, Левин продолжил требовать обсуждения всех предложенных им имен.

Гибкость никогда не была отличительной и сильной стороной Ярива Левина. Многие называют эту негибкость одной из основных причин провала попытки реформировать юридическую систему страны: вместо того,чтобы добиваться того, что возможно, Левин пошел на плохо подготовленную революцию и потерпел поражение не только он, но и весь консервативный лагерь. Сейчас Левин пытается исправить положение не менее топорными методами. Левин надеется, что его угроза отказаться от сотрудничества с Ицхаком Амитом подтолкнет судебную систему к большей гибкости в том, что касается назначения еще двух судей в Верховный суд. Далеко не очевидно, что такая логика оправдает себя на практике.

Беннет: кандидат без партии

Восходящей звездой опросов последних недель остается Нафтали Беннет. На данный момент, по опросам общественного мнения, Беннет более, чем кто-либо другой соответствует должности премьер-министра. Кстати, он единственный, кто в опросах опережает по этому показателю премьер-министра Биньямина Нетаниягу. До недавнего времени Беннет не заявлял публично о своих политических планах, однако в ходе поездки в Монреаль, о которой сообщил на этой неделе "Кан", тайное стало явным. "Ситуация вынуждает меня вернуться в политику раньше, чем я планировал", – заявил Беннет.

Теперь, когда его намерения очевидны, бывшему премьер-министру осталось совсем немного – создать свою партию и решить две проблемы, касающиеся лично его. Прежде всего, сформировать хотя бы некое подобие повестки дня. Выступать за все хорошее против всего плохого можно долго, но не бесконечно. Яир Лапид и Бени Ганц могут рассказать Беннету, как быстро тает симпатия к таким, играющим на всех свадьбах политикам, каким он сейчас пытается быть. Второе: имидж. Беннет оставил позади немало разгневанных, а еще более разочаровавшихся в нем избирателей. Те, кто были возмущены его решением вопреки обещаниям пойти в коалицию с МЕРЕЦ и РААМ и сделать Яира Лапида премьер-министром, не проголосуют за него вновь. Те, кто приветствовали такой маневр, вряд ли в состоянии своими силами привести Беннета в канцелярию премьер-министра. Экс-премьер рассчитывает на короткую память избирателей, и надо признать: у него есть все основания для такого расчета.

И последнее. Поздно вечером 26 сентября было объявлено, что ультаортодоксальные партии отзывают свой ультиматум и более не требуют принять закон о призыве до бюджета. "Сейчас идет война, и все остальное должно уйти в сторону", – заявили в "Яадут а-Тора". Нетаниягу получил еще один небольшой подарок к Рош а-Шана.