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Израиль

Телеканал ABC удостоился премии "Эмми" за интервью с Ципи Ливни

время публикации: 27 сентября 2024 г., 00:06 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 00:14
Телеканал ABC удостоился новостной премии "Эмми" за интервью с Ципи Ливни
Miriam Alster/FLASH90

Американский новостной телеканал ABC удостоился документальной и новостной премии "Эмми" за интервью с Ципи Ливни. В прошлом героиня программы "Говорит израильский лидер" занимала посты заместителя главы правительства, министра иностранных дел, министра юстиции и министра абсорбции.

Национальная академия телевизионных искусств, являющаяся учредителем новостной и документальной премии "Эмми", отметила работу журналистов программы "Говорит израильский лидер" в номинации "короткое интервью в прямом эфире".

Интервью было снято вскоре после "черной субботы" 7 октября, в нем Ципи Ливни объясняет, что Израиль "не хочет снова оккупировать сектор Газы, но намерен обеспечить безопасность своих границ". А на один из вопросов журналиста возмущенно говорит: "Пожалуйста, не делайте вид, будто вы понимаете ХАМАС".

До избрания в Кнессет, в 1996-1998 годах, Ливни занимала пост главы управления государственных компаний. "Безек" был одной из компаний, приватизированных за время ее пребывания на этом посту по решению главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Впервые стала депутатом в 1999 году в списке "Ликуда". В 2005 году, после создания "Кадимы", вошла в состав этой партии, возглавив "Кадиму" в 2008 году. Затем создала партию "А-Тнуа", которая в дальнейшем вместе с "Аводой" создали "Сионистский лагерь". В 2019 году сообщила о завершении политической карьеры.

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