Телеканал ABC удостоился премии "Эмми" за интервью с Ципи Ливни

Американский новостной телеканал ABC удостоился документальной и новостной премии "Эмми" за интервью с Ципи Ливни. В прошлом героиня программы "Говорит израильский лидер" занимала посты заместителя главы правительства, министра иностранных дел, министра юстиции и министра абсорбции.

Национальная академия телевизионных искусств, являющаяся учредителем новостной и документальной премии "Эмми", отметила работу журналистов программы "Говорит израильский лидер" в номинации "короткое интервью в прямом эфире".

Интервью было снято вскоре после "черной субботы" 7 октября, в нем Ципи Ливни объясняет, что Израиль "не хочет снова оккупировать сектор Газы, но намерен обеспечить безопасность своих границ". А на один из вопросов журналиста возмущенно говорит: "Пожалуйста, не делайте вид, будто вы понимаете ХАМАС".

The #NewsEmmys Award for Outstanding Live Interview—Short Form goes to Israeli Leader Speaks Out | ABC News Live (@ABC). pic.twitter.com/xdiFRBdYwa