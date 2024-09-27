Израиль заранее проинформировал США о готовящемся ударе по штабу "Хизбаллы"
время публикации: 27 сентября 2024 г., 19:35 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 19:40
Израиль заранее проинформировал США о готовящемся ударе по центральному штабу "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте.
Отметим, пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что штаб "Хизбаллы" находится под жилыми зданиями, в центре густо населенного района.
Ливанские СМИ сообщают о нескольких разрушенных зданиях (от четырех до десяти) и десятках погибших и раненых.
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