Израиль заранее проинформировал США о готовящемся ударе по штабу "Хизбаллы"

Израиль заранее проинформировал США о готовящемся ударе по центральному штабу "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте.

Отметим, пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что штаб "Хизбаллы" находится под жилыми зданиями, в центре густо населенного района.

Ливанские СМИ сообщают о нескольких разрушенных зданиях (от четырех до десяти) и десятках погибших и раненых.