Нетаниягу критикуют в "Ликуде", политические последствия юридического скандала

28 апреля Высший суд справедливости (БАГАЦ) продолжит рассмотрение апелляции, поданной против назначения Офира Акуниса на пост министра юстиции.

Накануне БАГАЦ заморозил это назначение и потребовал от представителей премьер-министра объяснить, почему оно не отменено, несмотря на заключение юридического советника правительства, согласно которому речь идет о незаконном решении. После того, как Авихай Мандельблит отказался защищать позицию правительства в суде, правительство представляет там частный адвокат Давид Петер.

Скандал, разразившийся на заседании правительства, имеет также прямое влияние на происходящее на коалиционных переговорах. В политических кругах убеждены, что конфликт вокруг назначения министра юстиции нанес серьезный удар по и без того невысоким шансам Биньямина Нетаниягу сформировать коалицию. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что даже в "Ликуде" действия Нетаниягу подвергли критике. "Речь идет о совершенно излишней буре, которая толкает Саара и Беннета в сторону левого правительства во главе с Лапидом", – заявляют в "Ликуде".

Накануне глава партии "Ямина" Нафтали Беннет подверг действия Нетаниягу крайне резкой критике. "Израиль приближается к краю пропасти, за которым анархия. У нас нет другой страны. Я призываю всех, кому важна судьба Израиля, одуматься и понять, что на карту поставлено слишком многое", – заявил Беннет.

В свою очередь, глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар заявил: "Скандал, разразившийся на заседании правительства, лишний раз доказывает необходимость срочной смены власти".

Лишь глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич впрямую высказался в поддержку Биньямина Нетаниягу. "Если юридический советник правительства Авихай Мандельблит намерен направить страну по пути силового переворота во властных структурах, он столкнется с такой же силовой реакцией граждан, отстаивающих свою свободу и суверенитет", – заявил Смотрич.

Вечером 27 апреля возобновились переговоры о возможности создания правительства Беннета-Лапида. Переговоры возобновились после почти недельного перерыва, вызванного разногласиями между блоком Саар-Беннет и остальными составляющими возможной коалиции.

Как сообщал телеканал "Кан 11", на переговорах наметился прогресс. Ранее сообщалось, что Нафтали Беннет заинтересован в том, чтобы коалиционные переговоры были завершены еще до истечения срока действия мандата Биньямина Нетаниягу. В блоке противников Нетаниягу заявляют, что если в будущий понедельник, 3 мая, получат возможность сообщить президенту, что попытки сформировать коалицию увенчались успехом, то правительство может быть представлено Кнессету на той же неделе.

В свою очередь, переговоры между Нетаниягу и теми, кому он предложил стать первыми в ротационном правительстве, полностью заморожены. Депутат Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") заявил, что предложение, сделанное премьер-министром Бени Ганцу, более нерелевантно. Ранее аналогичное предложение отклонил глава ШАС Арье Дери.

С Беннетом и Сааром переговоры в настоящий момент не ведутся. Главной надеждой Нетаниягу является срыв переговоров о создании правительства блока его противников. В этом случае, как полагают в окружении премьер-министра, Нафтали Беннет поддержит идею прямых выборов главы правительства. Если этого не произойдет, то страна отправится на еще одни внеочередные парламентские выборы, что также, по всей видимости, устраивает Биньямина Нетаниягу.