В Израиль прибыли девять пожилых людей из Украины, переживших Холокост

Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете вечером 27 апреля встретила в Израиле девять пожилых людей из Украины, переживших Холокост, которых специальным медицинским рейсом доставили с помощью ZAKA и фонда "Керен Едидут".

Медицинский рейс вылетел в Израиль из Кишинева. Его пассажиров сопровождала специальная бригада врачей и парамедиков ZАКА.

Также было доставлено для погребения в Израиле тело пережившего Холокост Аарона Скоморовского, который был спасен вместе с женой из Киева волонтерами ZАКА и скончался в больнице Кишинева в окружении своей семьи.

Прилетевших встретили министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете, генеральный директор ZAKA Дови Вайсенштерн и генеральный директор фонда "Керен Едидут" Айелет Шила Тамир. Для всех прибывших этим рейсом были заранее подготовлены специальные квартиры, куда их отвезли машины скорой помощи ZАКА и "Эзер ми-Цион"