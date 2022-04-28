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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 09:54

В Израиль прибыли девять пожилых людей из Украины, переживших Холокост

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В Израиль прибыли девять пожилых людей из Украины, переживших Холокост

Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете вечером 27 апреля встретила в Израиле девять пожилых людей из Украины, переживших Холокост, которых специальным медицинским рейсом доставили с помощью ZAKA и фонда "Керен Едидут".

Медицинский рейс вылетел в Израиль из Кишинева. Его пассажиров сопровождала специальная бригада врачей и парамедиков ZАКА.

Также было доставлено для погребения в Израиле тело пережившего Холокост Аарона Скоморовского, который был спасен вместе с женой из Киева волонтерами ZАКА и скончался в больнице Кишинева в окружении своей семьи.


Прилетевших встретили министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете, генеральный директор ZAKA Дови Вайсенштерн и генеральный директор фонда "Керен Едидут" Айелет Шила Тамир. Для всех прибывших этим рейсом были заранее подготовлены специальные квартиры, куда их отвезли машины скорой помощи ZАКА и "Эзер ми-Цион"

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