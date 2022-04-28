Полиция задержала восемь подростков в Яффо и Акко за осквернение флага Израиля и бросание камней

Полиция Израиля сообщила, что в двух городах со смешанным населением, Яффо и Акко, были задержаны несовершеннолетние - в Яффо за сорванные флаги Израиля, а Акко - за бросание камней в отдыхающих на пляже.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что двое 10-летних подростков были найдены и доставлены в отделение полиции вместе с родителями после того, как в социальные сети было выложено видео, на котором они срывают флаг, топчут его ногами, а затем бросают в мусорный бак. Позднее были задержаны еще двое 16-летних подростков за подобные действия. Подростки после беседы в отделении полиции были отпущены под залог.

В Акко четверо 14-летних жителей города были задержаны после того, как в полицию поступило сообщение о том, что подростки бросают камни в людей рядом с пляжем. Подростки доставлены в отделение полиции. Полиция отмечает, что в результате действий "камнеметателей" никто не пострадал.