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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 23:32

Из зала вылетов в аэропорту "Бен-Гурион" эвакуированы пассажиры из-за снаряда в чемодане туристов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Из зала вылетов в аэропорту "Бен-Гурион" эвакуированы пассажиры из-за старого снаряда в чемодане

В багаже туристов из США во время досмотра вещей был обнаружен старый снаряд, который они подобрали во время визита на Голанские высоты. Туристы намеревались привезти находку домой в качестве сувенира из Израиля.

Служба безопасности аэропорта попросила пассажиров немедленно покинуть здание в связи с обнаружением подозрительного предмета.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что в зале вылетов началась паника. Многие пассажиры, торопясь к выходу, падали, споткнувшись о чемоданы.


После проверки службами безопасности и удаления подозрительного предмета из здания, аэропорт вернулся к работе в нормальном режиме.

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