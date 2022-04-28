Из зала вылетов в аэропорту "Бен-Гурион" эвакуированы пассажиры из-за снаряда в чемодане туристов

В багаже туристов из США во время досмотра вещей был обнаружен старый снаряд, который они подобрали во время визита на Голанские высоты. Туристы намеревались привезти находку домой в качестве сувенира из Израиля.

Служба безопасности аэропорта попросила пассажиров немедленно покинуть здание в связи с обнаружением подозрительного предмета.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что в зале вылетов началась паника. Многие пассажиры, торопясь к выходу, падали, споткнувшись о чемоданы.

После проверки службами безопасности и удаления подозрительного предмета из здания, аэропорт вернулся к работе в нормальном режиме.