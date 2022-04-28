Военнослужащая покончила с собой из оружия своего командира

На военной базе "Липкин" в центре страны покончила с собой военнослужащая срочной службы. Девушка застрелилась из оружия своего командира. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

Трагедия на военной базе произошла в понедельник, 25 апреля. Согласно данным расследования, девушке взяла винтовку M16 командира батальона связи, в котором проходила службу, зашла в соседний кабинет, где выстрелила в себя.

Телеканал передал, что ЦАХАЛ по факту самоубийства военнослужащей проводит расследование, в частности, проверяется, была ли возможность предотвратить самоубийство девушки, которая, по всей видимости, страдала депрессией.