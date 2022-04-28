Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 22:52

Военнослужащая покончила с собой из оружия своего командира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Военнослужащая покончила с собой из оружия своего командира

На военной базе "Липкин" в центре страны покончила с собой военнослужащая срочной службы. Девушка застрелилась из оружия своего командира. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

Трагедия на военной базе произошла в понедельник, 25 апреля. Согласно данным расследования, девушке взяла винтовку M16 командира батальона связи, в котором проходила службу, зашла в соседний кабинет, где выстрелила в себя.

Телеканал передал, что ЦАХАЛ по факту самоубийства военнослужащей проводит расследование, в частности, проверяется, была ли возможность предотвратить самоубийство девушки, которая, по всей видимости, страдала депрессией.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:48 В Лоде из огнестрельного оружия тяжело ранен мужчина
23:32 Из зала вылетов в аэропорту "Бен-Гурион" эвакуированы пассажиры из-за снаряда в чемодане туристов
22:52 Военнослужащая покончила с собой из оружия своего командира
22:14 Пожар в жилом доме в Иерусалиме: под обрушившейся крышей обнаружено тело 3-летней девочки
21:47 МВД разработало программу по борьбе с очередями за загранпаспортами
20:20 Пожар в жилом доме в Иерусалиме: огонь потушен, поиски 3-летней девочки продолжаются
20:05 Полиция нашла в "ТикТоке" видео с оскорблением госфлага и задержала его автора
18:59 Стрельба на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме. Задержаны три человека
18:50 На севере Израиля задержан "пастух из Ливана", пересекший "голубую линию"
17:56 Офра Штраус о "шоколадном скандале": "Я сожалею о том, что мы разочаровали вас"
Загрузка...