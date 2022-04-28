Сын Нафтали Беннета получил письмо с пулей в конверте

В доме семьи премьер-министра Нафтали Беннета в Раанане обнаружено второе письмо с пулей в конверте и с угрозами, сообщает служба новостей N12.

Если первое письмо было адресовано супруге главы правительства Гилат Беннет и пришло на ее рабочий адрес, то второе было адресовано старшему сыну, 16-летнему Йони Беннету.

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают расследование по факту угроз премьер-министру и его семье. Было также принято решение об усилении охраны семьи Беннет.