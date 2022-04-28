Пожар в жилом доме в Иерусалиме: огонь потушен, поиски 3-летней девочки продолжаются

В вечернем выпуске новостей на 11-м канале ИТВ пожарные сообщили, что огонь потушен. Пожар привел к обрушению крыши площадью около 300 квадратных метров. Сотрудники пожарной службы, Управления тылом ищут среди обломков и обгоревших вещей пропавшую девочку.

Пожар произошел на последнем этаже шестиэтажного дома в квартале Геула. Согласно сообщениям в СМИ, с детьми, в квартире находилась их бабушка. Она была доставлена в больницу с легким отравлением продуктами горения.

После начала пожара сообщалось о пропаже двух детей, девочек 3 и 8 лет. Позднее старшая из них была найдена на улице, рядом с домом.

Согласно данным предварительного расследования пожарной службы, к пожару привела игра детей со спичками.