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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 13:11

Солдат НАХАЛ, застреливший сослуживца при игре с оружием, признан виновным в убийстве по легкомысленности

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Солдат НАХАЛ, застреливший сослуживца при игре с оружием, признан виновным в убийстве по легкомысленности

Военный суд признал М., старшего сержанта бригады НАХАЛ, виновным в убийстве по легкомыслию своего сослуживца, старшего сержанта Йонатана Гранота. Максимальное наказание за это преступление - тюремное заключение сроком до 12 лет.

Следствие показало, что подразделение военнослужащих, готовившееся к развертыванию в районе сектора Газы, проходило подготовку на стрельбище. 26 марта, по окончании стрельб командир отделения проверил, что оружие военнослужащих разряжено и установил его возле позиции ротного дежурного.

М., в нарушение инструкций и правил обращения с оружием, взял стоявшую винтовку, не проверил, что она разряжена и направил ее в сектор, где в тот момент находился Йонатан Гранот, и выстрелил.


Гранот, получивший пулевое ранение в голову, был найден без сознания на малолюдном участке базы и вскоре скончался в больнице "Адаса Эйн-Керем".

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави по результатам расследования отстранил от командных должностей командира роты и его заместителя, объявить выговор командиру батальона и его заместителю, отстранил командира отделения. Также было решено отстранить от боевой службы четверых военнослужащих, которые присутствовали при трагедии, но не остановили ее и не доложили об этом.

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