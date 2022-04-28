Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 12:43

На церемонии в Кнессете премьер-министр Беннет рассказал о связи имен его дочерей с историей Холокоста

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На церемонии в Кнессете премьер-министр Беннет рассказал о связи имен его дочерей с историей Холокоста

В Кнессете состоялась церемония "У каждого человека есть имя", посвященная Дню Катастрофы и героизма.

В ходе церемонии премьер-министр Нафтали Беннет рассказал историю Эли, деда его жены, пережившего Холокост. "Он всю жизнь не мог себе простить, что не спас свою мать и братьев, которые были убиты поляками. Он обвинял себя. После войны он женился на Кларе, также единственно выжившей в семье. У них родились сыновья Моше и Давид. Мои дочери Михаль-Клара и Авигайль-Элия названы в честь Клары и Эли", - рассказал премьер-министр Израиля.

Отметим, что в церемонии впервые приняла участие глава Бундестага Бербель Бас.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:54 Суд Союза журналистов признал материал "Гаарец" подстрекательством к гражданской войне против "харедим"
13:26 ДТП в Галилее: двое тяжело пострадавших
13:11 Солдат НАХАЛ, застреливший сослуживца при игре с оружием, признан виновным в убийстве по легкомысленности
12:43 На церемонии в Кнессете премьер-министр Беннет рассказал о связи имен его дочерей с историей Холокоста
12:32 Задержан житель деревни Муавия, напавший на полицейского
12:00 Завершено расследование теракта, совершенного в Хайфе
11:43 Траурную сирену в Израиле включили выживший в Катастрофе бригадный генерал ЦАХАЛа и его внучка
11:04 Глава Бундестага зажгла поминальную свечу в Кнессете
10:02 В Израиле прозвучала сирена в память о погибших в Холокосте
09:57 Лапид и Аббас обсудили возможность восстановления сотрудничества РААМ с коалицией
Загрузка...