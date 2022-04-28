На церемонии в Кнессете премьер-министр Беннет рассказал о связи имен его дочерей с историей Холокоста

В Кнессете состоялась церемония "У каждого человека есть имя", посвященная Дню Катастрофы и героизма.

В ходе церемонии премьер-министр Нафтали Беннет рассказал историю Эли, деда его жены, пережившего Холокост. "Он всю жизнь не мог себе простить, что не спас свою мать и братьев, которые были убиты поляками. Он обвинял себя. После войны он женился на Кларе, также единственно выжившей в семье. У них родились сыновья Моше и Давид. Мои дочери Михаль-Клара и Авигайль-Элия названы в честь Клары и Эли", - рассказал премьер-министр Израиля.

Отметим, что в церемонии впервые приняла участие глава Бундестага Бербель Бас.