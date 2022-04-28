Завершено расследование теракта, совершенного в Хайфе

Прокуратура округа Хайфы представила декларацию о завершении расследования теракта, совершенного в городе в день наступления праздника Песах.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 апреля примерно в 13:00 в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение от жителя Хайфы о том, что его дочь намерена совершить теракт в Иерусалиме. Были предприняты все меры для скорейшего обнаружения потенциальной террористки. Через некоторое время поступило сообщение о теракте совершенном в Ган Зикарон. Оперативники прибыли на место и задержали подозреваемую, в руках которой был нож. В ее сумке были обнаружены еще два ножа, которыми она, судя по всему, намеревалась воспользоваться. В результате теракта 47-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести.

В ходе следствия задержанная сообщила, что совершила теракт под влиянием социальных сетей.

Прокураура сообщила, что в ближайшие дни у суд будет представлено обвинительное заключение, и одновременно будет подана просьба о продлении срока содержания под стражей до окончания суда.