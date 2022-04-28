Задержан житель деревни Муавия, напавший на полицейского

Полиция задержала 21-летнего жителя деревни Муавия, подозреваемого в том, что ранил полицейского при помощи осколка стекла.

По сообщению полиции, инцидент произошел 21 апреля. В ходе обыска, проводившегося полицейскими в доме в деревне Муавия, один из находившихся в доме, разбил стакан о стену и осколком попытался ударить полицейского в грудь. Полицейский заблокировал эту попытку и получил легкое ранение в руку.

Полицейские задержали нападавшего и двух членов его семьи. Их арест несколько раз продлевался и в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.