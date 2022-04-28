30-летнему жителю Иерусалима предъявлены обвинения в работе на ХАМАС

Прокуратура Иерусалимского округа передала в суд обвинительное заключение против 30-летнего жителя столицы Рашди Абу-Рамуза, которому вменяется сотрудничество с агентами террористической организации ХАМАС, передача денег террористам и попытки вербовки новых членов.

Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2021 года обвиняемый получал от активистов ХАМАСа Басема Абу-Снены, осужденного за участие в убийстве военнослужащего Хаима Кармана в 1998 году, и Иада Срора, инструкции посредством сотового телефона.

Он получил от кураторов в общей сложности около 300 тысяч шекелей наличных средств для передачи семьям террористов, а также получал инструкции по транспортировке принадлежащего террористической организации оборудования.