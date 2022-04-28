Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 15:58

30-летнему жителю Иерусалима предъявлены обвинения в работе на ХАМАС

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Прокуратура Иерусалимского округа передала в суд обвинительное заключение против 30-летнего жителя столицы Рашди Абу-Рамуза, которому вменяется сотрудничество с агентами террористической организации ХАМАС, передача денег террористам и попытки вербовки новых членов.


Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2021 года обвиняемый получал от активистов ХАМАСа Басема Абу-Снены, осужденного за участие в убийстве военнослужащего Хаима Кармана в 1998 году, и Иада Срора, инструкции посредством сотового телефона.

Он получил от кураторов в общей сложности около 300 тысяч шекелей наличных средств для передачи семьям террористов, а также получал инструкции по транспортировке принадлежащего террористической организации оборудования.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:58 30-летнему жителю Иерусалима предъявлены обвинения в работе на ХАМАС
15:27 Сын Нафтали Беннета получил письмо с пулей в конверте
15:00 Из Рахата в "Сороку" доставлена маленькая девочка с отверткой в шее
15:00 "Глобс": три сына раввина Каневского поссорились из-за наследства
14:45 СМИ: Байден посетит Израиль 20 июня
13:54 Суд Союза журналистов признал материал "Гаарец" подстрекательством к гражданской войне против "харедим"
13:26 ДТП в Галилее: двое тяжело пострадавших
13:11 Солдат НАХАЛ, застреливший сослуживца при игре с оружием, признан виновным в убийстве по легкомысленности
12:43 На церемонии в Кнессете премьер-министр Беннет рассказал о связи имен его дочерей с историей Холокоста
12:32 Задержан житель деревни Муавия, напавший на полицейского
Загрузка...