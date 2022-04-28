"Глобс": три сына раввина Каневского поссорились из-за наследства

В последние недели три сына скончавшегося недавно раввина Хаима Каневски, главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме, пытаются урегулировать конфликт, возникший в связи с попытками разделить наследство отца, сообщает "Глобс".

Триггером для конфликта стало обращение состоятельного американского ультраортодоксального еврея, предложившего купить рукописи раввина Каневского за 7 миллионов долларов.

Шауль Каневский, младший сын раввина, проживавший с отцом, не уведомил о поступившем предложении старших братьев, которые живут отдельно – Авраама Йешаягу Каневского, выступавшего соавтором нескольких книг отца, и Шломо Каневского, возглавляющего йешиву "Кирьят-Мелех".

По данным "Глобс", Шауль Каневский утверждает, что отец планировал сделать его единственным наследником, тогда как братья настаивают, что отец хотел разделить наследство в соответствии с законами Торы, то есть поровну между тремя сыновьями (без учета интересов пяти дочерей).

После того, как старшие братья запросили судебный запрет на продажу любого наследия отца, было решено обратиться для урегулирования спора к арбитру, в качестве которого был выбран бывший совладелец банка "Дисконт" Реувен Шаран, филантроп и магнат в сфере недвижимости, входивший в близкое окружение раввина Каневского.