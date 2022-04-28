Пожар в жилом доме в Иерусалиме: под обрушившейся крышей обнаружено тело погибшей девочки

Почти пять часов продолжались в Иерусалиме поиски 3-летней девочки, пропавшей во время пожара в жилом доме в квартале Геула. В поисковой операции участвовали спасатели, пожарные и военнослужащие Управления тылом.

Пожар произошел на последнем этаже шестиэтажного дома в квартале Геула, и он привел к обрушению крышу общей площадью около 300 квадратных метров.

Около 20:00 пожарная служба сообщила об обнаружении тела погибшей девочки.

Согласно сообщениям в СМИ, с детьми в квартире, когда произошел пожар, находилась бабушка. Она была доставлена в больницу с легким отравлением продуктами горения.

После начала пожара сообщалось о пропаже двух детей, девочек 3 и 8 лет. Вскоре старшая из них была обнаружена на улице, рядом с домом.

Согласно данным предварительного расследования пожарной службы, к пожару привела игра детей со спичками.

Отметим, что на прошлой неделе в результате пожара в домике для отдыха в экологическом поселке Адама погибла 3-летняя Лили Калих. Ее мать и отец получили тяжелые ожоги, в пожаре также пострадал шестилетний брат девочки. Пожарная служба сообщила, что причиной возгорания стала игра детей со спичками.