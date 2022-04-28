МВД разработало программу по борьбе с очередями за загранпаспортами

28 апреля сайт "Мако" написал, что министр внутренних дел Айелет Шакед совместно с сотрудниками возглавляемого ею министерства разработала программу по борьбе с очередями, образовавшимися за заграничными паспортами.

По информации сайта, МВД намерено увеличить количество клерков, занятых выдачей паспортов. С 1 мая их количество увеличится на 20 человек, что позволит обслужить на тысячу человек в месяц больше, чем в настоящее время. К середине месяца к работе приступят еще 20 новых сотрудников управления регистрации населения, а это еще тысяча свободных очередей.

Согласно планам министерства, в июне паспорта смогут получить на 60-90 тысяч человек больше, чем в данный момент.

Кроме того, по информации сайта "Мако", в МВД рассматривают еще один путь борьбы с очередями - позволить дважды продлевать временные паспорта, а также разрешить выдачу временных паспортов для тех, кто взял билет на рейс, вылетающий в ближайший месяц. Издание отмечает, что оба эти шага не требуют изменения законодательства и нуждаются только в утверждение министром.

В течение длительного периода, когда полеты заграницу были сильно затруднены в связи с пандемией, израильтяне, срок действия паспортов которых истек, не обращались за их обновлением. Теперь, когда полеты за границу возобновляются, в филиалы управления регистрации населения и миграции образовались многомесячные очереди.