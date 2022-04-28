Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 21:47

МВД разработало программу по борьбе с очередями за загранпаспортами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
МВД разработало программу по борьбе с очередями за загранпаспортами

28 апреля сайт "Мако" написал, что министр внутренних дел Айелет Шакед совместно с сотрудниками возглавляемого ею министерства разработала программу по борьбе с очередями, образовавшимися за заграничными паспортами.

По информации сайта, МВД намерено увеличить количество клерков, занятых выдачей паспортов. С 1 мая их количество увеличится на 20 человек, что позволит обслужить на тысячу человек в месяц больше, чем в настоящее время. К середине месяца к работе приступят еще 20 новых сотрудников управления регистрации населения, а это еще тысяча свободных очередей.

Согласно планам министерства, в июне паспорта смогут получить на 60-90 тысяч человек больше, чем в данный момент.


Кроме того, по информации сайта "Мако", в МВД рассматривают еще один путь борьбы с очередями - позволить дважды продлевать временные паспорта, а также разрешить выдачу временных паспортов для тех, кто взял билет на рейс, вылетающий в ближайший месяц. Издание отмечает, что оба эти шага не требуют изменения законодательства и нуждаются только в утверждение министром.

В течение длительного периода, когда полеты заграницу были сильно затруднены в связи с пандемией, израильтяне, срок действия паспортов которых истек, не обращались за их обновлением. Теперь, когда полеты за границу возобновляются, в филиалы управления регистрации населения и миграции образовались многомесячные очереди.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2022
Израильтянам с двумя гражданствами разрешат покидать страну с иностранным паспортом

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:14 Пожар в жилом доме в Иерусалиме: под обрушившейся крышей обнаружено тело 3-летней девочки
21:47 МВД разработало программу по борьбе с очередями за загранпаспортами
20:20 Пожар в жилом доме в Иерусалиме: огонь потушен, поиски 3-летней девочки продолжаются
20:05 Полиция нашла в "ТикТоке" видео с оскорблением госфлага и задержала его автора
18:59 Стрельба на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме. Задержаны три человека
18:50 На севере Израиля задержан "пастух из Ливана", пересекший "голубую линию"
17:56 Офра Штраус о "шоколадном скандале": "Я сожалею о том, что мы разочаровали вас"
17:24 Пожар в жилом здании в районе Геула в Иерусалима: ведется поиск двух детей
17:03 Израиль примет участие в "Евровидении" после того, как решена проблема с охраной делегации
16:46 Полиция задержала восемь подростков в Яффо и Акко за осквернение флага Израиля и бросание камней
Загрузка...