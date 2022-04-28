Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 16:36

На горе Мерон произошли столкновения между студентами йешивы и полицией

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На горе Мерон произошли столкновения между студентами йешивы и полицией

На могиле Шимона Бар Йохай на горе Мерон произошли столкновения между студентами йешивы и сотрудниками полиции. Несколько молодых людей задержаны за участие в беспорядках.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что молодые люди отказались выполнять распоряжения полицейских, оказывали им физическое сопротивление, бросали в полицейских различные предметы и попытались сломать ограждения, установленные после прошлогодней трагедии, унесшей жизни более 40 человек.

Полиция сообщила о задержании четырех участников беспорядков.


Сайт "Ба-Хадрей харедим" пишет, что молодые люди приехали к могиле раби Шимона Бар Йохая по случаю начала месяца Ияр и окончания каникул ("бейн а-зманим"). Студенты пели и танцевали на крыше комплекса, когда пришли полицейские и потребовали освободить место. Очевидцы в беседе с журналистами религиозного сайта утверждают, что свое требование полицейские никак не объяснили, что было встречено присутствующими с негодованием. Издание пишет, что через несколько минут прибыла еще одна группа сотрудников полиции, которые начали силой вытеснять йешиботников с крыши.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:24 Пожар в жилом здании в районе Геула в Иерусалима: в здании могут быть люди
17:03 Израиль примет участие в "Евровидении" после того, как решена проблема с охраной делегации
16:46 Полиция задержала восемь подростков в Яффо и Акко за осквернение флага Израиля и бросание камней
16:38 Отмена парада на 9 мая: офис Пнины Тамено-Шете опубликовал "уточнение"
16:36 На горе Мерон произошли столкновения между студентами йешивы и полицией
15:58 30-летнему жителю Иерусалима предъявлены обвинения в работе на ХАМАС
15:27 Сын Нафтали Беннета получил письмо с пулей в конверте
15:00 Из Рахата в "Сороку" доставлена маленькая девочка с отверткой в шее
15:00 "Глобс": три сына раввина Каневского поссорились из-за наследства
14:45 СМИ: Байден посетит Израиль 20 июня
Загрузка...