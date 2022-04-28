На горе Мерон произошли столкновения между студентами йешивы и полицией

На могиле Шимона Бар Йохай на горе Мерон произошли столкновения между студентами йешивы и сотрудниками полиции. Несколько молодых людей задержаны за участие в беспорядках.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что молодые люди отказались выполнять распоряжения полицейских, оказывали им физическое сопротивление, бросали в полицейских различные предметы и попытались сломать ограждения, установленные после прошлогодней трагедии, унесшей жизни более 40 человек.

Полиция сообщила о задержании четырех участников беспорядков.

Сайт "Ба-Хадрей харедим" пишет, что молодые люди приехали к могиле раби Шимона Бар Йохая по случаю начала месяца Ияр и окончания каникул ("бейн а-зманим"). Студенты пели и танцевали на крыше комплекса, когда пришли полицейские и потребовали освободить место. Очевидцы в беседе с журналистами религиозного сайта утверждают, что свое требование полицейские никак не объяснили, что было встречено присутствующими с негодованием. Издание пишет, что через несколько минут прибыла еще одна группа сотрудников полиции, которые начали силой вытеснять йешиботников с крыши.