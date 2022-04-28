Прогноз погоды на 28 апреля: тепло, переменная облачность, местами туман

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 28 апреля, температура будет немного ниже, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Туман в низинах на побережье Средиземного моря, на северо-западе Негева и в Изреэльской долине.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 15-21, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 14-27, в Мицпе-Рамоне – 16-23, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-20, в Ариэле – 16-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-30, на Голанских высотах – 14-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В пятницу – малооблачно, повышение температуры. В субботу – очень жарко. В воскресенье жара спадет.