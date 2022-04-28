В Израиле прозвучала сирена в память о погибших в Холокосте

В 10:00 в Израиле по всей стране прозвучала двухминутная траурная сирена в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны.

Сразу после этого на площади Варшавского гетто началась церемония возложения венков, в которой принимают участие президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Нафтали Беннет, спикер Кнессета Мики Леви и глава Верховного суда Эстер Хайют.

Сегодня, 28 апреля (27 нисана) в Израиле продолжают отмечать День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены теме "Рельсы к гибели: история депортации евреев в годы Катастрофы".

В 11:00 в Кнессете начнется церемония "У каждого человека есть имя". В ходе мероприятия будут зачитываться имена погибших в дни Катастрофы. Впервые в такой церемонии примет участие глава германского парламента (Бундестаг) Бербель Бас.

Аналогичная церемония пройдет в шатре "Изкор" в "Яд ва-Шеме". В 13:00 там состоится церемония Дня Катастрофы.

В 15:00 по израильскому времени в Польше, на том месте, где во время войны находился лагерь смерти Освенцим (Аушвиц), начнется "Марш жизни", не проводившийся в течение трех лет из-за эпидемии коронавируса. В марше примут участие 2500 человек из 25 стран, в том числе будут присутствовать представители Украины. 11-й канал ИТВ передал, что по-прежнему из-за коронавируса в церемонии будут участвовать меньше людей, чем до эпидемии. В Польшу из Израиля прилетели только восемь бывших узников лагеря.

В 17:30 в "Яд ва-Шеме" состоится церемония молодежных движений, в которой примет участие министр просвещения Ифат Шаша-Битон.

Завершатся мероприятия Дня Катастрофы церемонией в музее кибуца Лохамей а-гетаот. В ней примет участие президент государства Ицхак Герцог.