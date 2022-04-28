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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 09:57

Лапид и Аббас обсудили возможность восстановления сотрудничества РААМ с коалицией

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Лапид и Аббас обсудили возможность восстановления сотрудничества РААМ с коалицией

Министр иностранных дел и сменный премьер-министр Яир Лапид встретился накануне с главой партии РААМ Мансуром Аббасом.

Как сообщает "Кан Бет" со ссылкой на информированные источники, встреча была конструктивной и проходила в деловой атмосфере.

В политических кругах полагают, что эта встреча была частью переговоров о возобновлении сотрудничества между коалицией и партией РААМ, заморозившей членство в Кнессете на фоне беспорядков в Иерусалиме.

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