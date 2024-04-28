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Оскорбительное граффити оставлено на двери дома, в котором проживают эвакуированные из Эреза

время публикации: 28 апреля 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 22:35
Оскорбительное граффити оставлено на двери дома, в котором проживают эвакуированные из Эреза
Пресс-служба полиции Израиля

Жители кибуца Эрез, временно размещенные в одном из многоэтажных домов в Кирьят-Гате, утром в воскресенье, 28 апреля, обнаружили на двери лифта оскорбительное граффити.

Сайт "Мако", написавший об этом инциденте, цитируя оставленное неизвестным вандалом "послание", был вынужден некоторые бранные слова заменить звездочками. Из содержания граффити можно сделать вывод, что оно было сделано представителем правого лагеря, который считает кибуцников, а также похищенных ХАМАСом израильтян представителями левого лагеря. Послание также заканчивается словами: "Смерть Лапиду".

Жители кибуца подали жалобу в полицию.

Йоси Хадад, один их жильцов дома, опубликовал фотографию граффити в своем Facebook, написав: "Это поздравление с праздником, которое мы получили в нашем доме. Такое чувство, что террористы ХАМАСа снова на нашей границе. Спасибо исключительно правому правительству".

Заместитель мэра Кирьят-Гата, комментируя этот инцидент новостной службе "Кан", заявил, что "надписи шокируют, и им не должно быть места в общественном дискурсе". Он сообщил, что на месте происшествия уже побывала полиция, и выразил надежду, что автор надписи будет найден и привлечен к суду.

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