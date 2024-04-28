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Израиль

Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Байдена

время публикации: 28 апреля 2024 г., 21:13 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 21:35
Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Байдена
AP Photo/Ariel Schalit; AP Photo/Patrick Semansky

Вечером 28 апреля состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Джо Байденом.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе разговора обсуждался ход переговоров с ХАМАСом об освобождении израильских заложников, опасения Иерусалима, что Международный уголовный суд в Гааге может выпустить ордера на арест Биньямина Нетаниягу и высшего военного руководства Израиля.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе беседы с Биньямином Нетаниягу президент Байден "подтвердил свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля после того, как в начале этого месяца была успешно отражена атака Ирана с применением ракет и беспилотников".

Лидеры двух стран обсудили ход переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы. Президент Байден упомянул о совместном заявлении с лидерами 17 стран в котором содержалось требование к ХАМАСу немедленно освободить удерживаемых израильтян, чтобы обеспечить прекращение огня и увеличение помощи гражданскому населению Газы.

В сообщении пресс-службы Байдена говорится, что в ходе этой беседы обсуждалось увеличение объемов гуманитарной помощи в сектор Газы, в том числе за счет открытия, начиная с этой недели, новых контрольно-пропускных пунктов на севере сектора Газы.

В пресс-релизе Белого дома одной строкой упоминается о Рафахе: "лидеры обсудили Рафах, и президент Байден еще раз повторил, что его позиция по этому вопросу не изменилась".

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