Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 апреля: одно сообщение об ударе по цели за ночь
время публикации: 28 апреля 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 06:11
В ночь на 28 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в центре сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых действий низкая.
Источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аз-Зуайде, в центре сектора. Других сообщений о боевых действиях в секторе не было.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 28 апреля.
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