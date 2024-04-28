x
28 апреля 2024
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 апреля 2024
|
28 апреля 2024
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 апреля: одно сообщение об ударе по цели за ночь

время публикации: 28 апреля 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 06:11
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 апреля: одно сообщение об ударе по цели за ночь
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 28 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в центре сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых действий низкая.

Источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аз-Зуайде, в центре сектора. Других сообщений о боевых действиях в секторе не было.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 28 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2024

205-й день войны в Израиле. Хронология событий