Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 апреля: одно сообщение об ударе по цели за ночь

В ночь на 28 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в центре сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых действий низкая.

Источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аз-Зуайде, в центре сектора. Других сообщений о боевых действиях в секторе не было.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 28 апреля.