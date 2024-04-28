Ночью ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане в ответ на ракетный обстрел

В ответ на ракетный обстрел израильской территории около полуночи ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хизбаллы" в районах Джаль аль-Алам, Лабунэ и Альма аш-Шааб, на юге Ливана.

Вскоре после этого ливанские источники сообщили: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Марун ар-Раса, на юге Ливана.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.