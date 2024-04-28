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ЦАХАЛ: в дни Песаха в Газе были атакованы 270 целей, в том числе более 20 ракетных установок

время публикации: 28 апреля 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 11:11
ЦАХАЛ: в дни Песаха в Газе были атакованы 270 целей, в том числе более 20 ракетных установок
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в дни праздника Песах на территории сектора Газы были атакованы около 270 целей, в том числе более 20 ракетных установок, предназначенных для обстрелов территории Израиля.

Отмечается, что в ряде случаев террористы ХАМАСа прятали ракетные установки рядом с гражданским населением сектора Газы, в том числе рядом с лагерем беженцев.

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