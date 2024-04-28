В Израиле опасаются, что вердикт ICC приведет к всплеску антисемитизма во всем мире

В Израиле готовятся у тому, что уже на этой неделе Международный уголовный суд в Гааге (ICC) может выпустить ордера на арест главы правительства Биньямина Нетаниягу и высшего военного руководства.

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", около двух недель назад в канцелярии премьер-министра состоялось экстренное заседание, посвященное этому вопросу. Участники этого заседания, в том числе министр стратегического планирования Рон Дермер, министр юстиции Ярив Левиин, министр иностранных дел Исраэль Кац, пытались по своим каналам заблокировать принятие этого решения, но их усилия не увенчались успехом.

Корреспондент 12-го телеканала Ярон Авраам, в редакционном чате на N12 написал, что министр иностранных дел Исраэль Кац разослал во все израильские представительства за границей распоряжение подготовиться к резкому всплеску антисемитизма во всем мире после того, как суд выпустит ордера об аресте израильских политиков и военных.

"Архиубийцы, также как Хаменеи, Насралла и Синуар, с надеждой ждут, что Международный уголовный суд в Гааге засудит Израиль. Какой абсурд!" - написал в своем Х-блоге министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.